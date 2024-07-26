بنك السودان المركزي: لدينا احتياطات مقدّرة من النقد الأجنبي والذهب رغم الحرب

وقال إنه "بالرغم مما تم صرفه على الحرب المستمرة منذ 15 شهراً، ما زال لبنك السودان احتياطاته المقدّرة دون دعم أو اقتراض من الخارج".

وفي بيان منشور على "فايسبوك"، أوضح الصديق أن "البنك المركزي ساهم من تلك الاحتياطات بمبلغ 250 مليون دولار في محفظة استيراد السلع الاستراتيجية تم إيداعها في حساب المحفظة بالخارج".

وأضاف أن الهدف من إيداع هذا المبلغ جاء "في إطار مساعيه (البنك) الرامية للمحافظة على استقرار سعر الصرف عبر حزمة من السياسات والإجراءات التي يتم تطبيقها في ظروف شديدة التعقيد لتعزيز المعروض من النقد الأجنبي لمقابلة استيراد السلع الاستراتيجية".

كما أكد محافظ البنك المركزي في السودان أن "رأس مال المحفظة يقدّر بمليار دولار أميركي".