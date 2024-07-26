على الرغم من العقوبات.. اقتصاد كوريا الشمالية يسجّل نمواً لافتاً

ورجَّح البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد نما في عام 2023 بواقع 3.1% بالقيمة الحقيقية، وهي أكبر نسبة نمو منذ عام 2016.

وأوضح مسؤول في البنك المركزي الكوري الجنوبي للصحافيين أنه "على الرغم من استمرار العقوبات الاقتصادية، فإن اقتصاد كوريا الشمالية نما بفضل تخفيف القيود المتعلقة بكوفيد 19 ونمو التجارة مع الصين وظروف الطقس المواتية".

ووفقاً للبنك، فقد شكّلت تجارة كوريا الشمالية مع الصين 98.3% من إجمالي حجم التجارة في 2023. وقفزت صادراتها 104.5% في عام 2023، في حين ارتفعت الواردات 71.3% وسط ارتفاع الطلب على الأسمدة.

كذلك، اتفقت بيونغ يانغ وموسكو الشهر الماضي على توسيع التعاون في التجارة والاقتصاد والاستثمار، كما وقّعتا اتفاقية دفاع مشترك خلال أول زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية منذ عام 2000.