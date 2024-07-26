وفي بيانٍ منفصل، أكدت المقاومة الإسلامية أنّ مجاهديها استهدفوا تحركاً لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي داخل موقع "حدب يارون" بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.



وكان مصدر في جنوب لبنان، قد أكد رصد إطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في محيط موقعي "راميا" و"حدب يارون".



وتواصل المقاومة عملياتها مستهدفةً مواقع الاحتلال وتحركاته على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.



‌‏‌‏‌‌‌‏وكانت المقاومة قد أكدت أمس الخميس، تنفيذها هجوماً جوياً، عبر سرب من المسيرات الانقضاضية، على مربض مدفعية تابع للكتيبة 411 في "جيش" الاحتلال، "لواء النار 288"، واستهدافها انتشاراً لجنود ‏الاحتلال في "حرج برعام" بالأسلحة الصاروخية، وموقع "الرمثا" في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ مضادة للطائرات، "على طائرات العدو ‏داخل الأجواء اللبنانية"، ما أجبرها على الانسحاب والتراجع إلى خلف الحدود اللبنانية.