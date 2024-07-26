رئيس جنوب أفريقيا يعيّن أول امرأة رئيسة للمحكمة العليا

وأشار بيان للرئاسة إلى أن "مانديسا مايا، عملت قاضية لأكثر من عقدين من الزمان، وهي نائبة رئيس المحكمة العليا الحالية. وعملت في محاكم مختلفة بما في ذلك كونها رئيسة محكمة الاستئناف العليا".



وبحسب البيان، "ستتولى مايا منصب رئيسة المحكمة العليا خلفاً للقاضي الحالي، ريموند زوندو، الذي تنتهي فترة ولايته في 31 آب/أغسطس المقبل. وستتولّى مايا منصبها في الأول من أيلول/سبتمبر" المقبل.



وفي وقت سابق من هذا العام، أبلغ رامافوزا لجنة الخدمة القضائية بأنه يعتزم تعيين مايا رئيسة للقضاة بعد انتهاء فترة ولاية زوندو.



وأكدت اللجنة أن مايا مؤهّلة لتولّي منصب رئيسة المحكمة العليا بعد إجراء مقابلة معها والاطلاع على سجلها القضائي وصفاتها القيادية وخبرتها ومؤهّلاتها.



وقالت الرئاسة إن تعيين مايا يعد "إنجازاً مهماً" للبلاد.