"أطباء السودان": أكثر من 250 قتيلاً بقصف "للدعم السريع" على الفاشر خلال شهرين

وفي بيان بثّته عبر منصتها في "فيسبوك" أشارت الشبكة إلى أن "القصف المدفعي الكثيف للدعم السريع على المدينة تسبّب أيضاً في تدمير عدد من المستشفيات والمرافق الطبية".

كما دان البيان "السلوك غير الإنساني الذي تقوم به قوات الدعم السريع عبر مدفعيتها الموجّهة والتي تهدّد الآلاف من المدنيين، إلى جانب تسبّبها في تدمير البنية التحتية للمرافق الصحية التي يستفيد منها أكثر من 700 ألف مواطن بالمدينة وما حولها من قرى ومعسكرات نزوح".

تجدر الإشارة إلى أنّ القصف المدفعي في مدينة الفاشر تجدّد، وفق ما ذكرت تنسيقية "لجان مقاومة الفاشر"، بعدما شهدت هدوءاً نسبياً خلال الفترة الماضية.

وقالت التنسيقية إن "قوات الدعم السريع أطلقت عدة قذائف، يوم الخميس، سقط عدد منها في مخيم أبو شوك للنازحين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين".