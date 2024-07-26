وقال إردوغان، اليوم الجمعة، خلال اجتماع تعريفي ببرنامج تشجيع التكنولوجيا العالية، في مركز أتاتورك الثقافي، بمدينة إسطنبول، "تخيّلوا أنّ الكونغرس يصفّق لقاتلٍ أزهق أرواح قرابة 40 ألف طفل وامرأة ومسن"، على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

ووصف نتنياهو بـ"القاتل ومُرتكب الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني"، في الحرب التي يشنُّها الاحتلال منذ قرابة 10 أشهر على قطاع غزة.

وأضاف إردوغان، أنّ الذين "دأبوا على تقديم دروس الديمقراطية وحقوق الإنسان للعالم، "لم يشعروا بذرةٍ من الخجل أثناء احتفائهم بـهتلر العصر".

وكان نتنياهو قد ألقى، يوم الأربعاء الماضي، خطاباً أمام الكونغرس، وسط تظاهرات حاشدة ضد زيارته لواشنطن، وتنديداً بحرب الإبادة الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة.

وركّز نتنياهو على مهاجمة التظاهرات ضدّه وضد الحرب، مدّعياً أنّ "إيران تموّل المتظاهرين خارج الكونغرس الآن"، وأنّهم يريدون تدمير الولايات المتحدة أيضاً"، خلال جزءٍ كبيرٍ من خطابه.