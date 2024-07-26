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الجمعة 26 تموز 2024 ساعة 18:47

البنتاغون يكتشف أخطاء حسابية قيمتها مليارا دولار في المساعدات لأوكرانيا

البنتاغون يكتشف أخطاء حسابية قيمتها مليارا دولار في المساعدات لأوكرانيا
كما أوضح التقرير الجديد لمكتب المحاسبة الحكومية، أن وزارة الدفاع، واجهت تحديات في تقييم المواد الدفاعية المرسلة إلى أوكرانيا بشكلٍ دقيق، بسبب التعريفات المحاسبية غير الواضحة. وبلغ حجم  المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة إلى أوكرانيا، خلال ولاية الرئيس جو بايدن، 51.3 مليار دولار.
 
وكان الخطأ الذي صرّح عنه البنتاغون عام 2023، والذي تمحور حول استخدام الموظفين لـ"قيمة الاستبدال" بدلاً عن "القيمة الدفترية" لجدولة المليارات من المواد المرسلة إلى أوكرانيا، قد أفسح المجال، لإرسال مساعدات أخرى بقيمة 6.2 مليار دولار.
 
ومنذ ذلك الحين، أبلغ البنتاغون مكتب المحاسبة الحكومي، أنه تم العثور على تقييمات مبالغ فيها إضافية، بقيمة 2 مليار دولار.
 
ونتيجة ذلك، يمكن إرسال أسلحة إضافية بقيمة 2 مليار دولار إلى أوكرانيا، ضمن مبلغ المساعدات الذي وافقت عليه إدارة بايدن.
 
كذلك، أشار مكتب المحاسبة، إلى أنّ التعريف الغامض للقيمة في قانون المساعدات الخارجية، مع غياب إرشادات التقييم المحددة لسلطة السحب الرئاسية، والتي تعطي الرئيس صلاحية إرسال مواد من المخزونات دون موافقة الكونغرس، قد أدّى إلى ظهور تناقضات في القيمة المصرح بها للمساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا.
 
وأظهر تقرير مكتب المحاسبة، أنهُ تم تقييم 10 مركبات، بمبلغ 7050000 دولار، إلا أنّ الوثائق أظهرت أنه كان ينبغي تقييمها عند الصفر، أي قيمتها الدفترية الصافية.
 
وبموجب سُلطة السحب الرئاسية، قدم مكتب المحاسبة عدة توصيات للكونغرس والبنتاغونـ توضيحاً وتحديثاً لإجراءات تقييم المواد الدفاعية المرسلة إلى أوكرانيا.
رقم : 1150182
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