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الجمعة 26 تموز 2024 ساعة 19:12
إعتقال مسؤول روسيّ سابق... هذه هويّته
كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن جهاز الأمن الاتحادي أن التحقيقات جارية لكشف الحقيقة بشأن "الأفعال المخالفة للقانون" التي يُتهم بولجاكوف بارتكابها، مضيفةً أنه نُقل إلى مركز احتجاز مؤقت في موسكو لحين محاكمته.
رقم :
1150186
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