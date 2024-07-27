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السبت 27 تموز 2024 ساعة 06:53

أطباء أميركيون: الضحايا في غزة قد يتجاوزون 92 ألفا

أطباء أميركيون: الضحايا في غزة قد يتجاوزون 92 ألفا
وافادت "الجزيرة" ان الأطباء شددوا على ضرورة عدم التزام الصمت إزاء ما رأوه، وقالوا إنهم لا يمكنهم نسيان المشاهد القاسية للنساء والأطفال في غزة.

وعبروا عن اعتقادهم بأن عدد الشهداء في غزة أعلى بكثير مما أعلنته وزارة الصحة في القطاع، ورجحوا أن عدد ضحايا الحرب أكثر من 92 ألفا، وهو رقم مروع يمثل 4.6% من سكان غزة.

وقال الأطباء الأميركيون في رسالتهم إن ما رأوه يمثل دليلا دامغا على الانتهاكات واسعة النطاق في غزة للقوانين الأميركية والقانون الإنساني الدولي.

ودعوا إلى حظر تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل" ووقف الدعم الدبلوماسي والاقتصادي حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق نار.

وأكد الأطباء في رسالتهم أن "إسرائيل" دمّرت بشكل مباشر وعن عمد نظام الرعاية الصحية في غزة، ووجهوا اتهامات لقوات الاحتلال باستهداف متعمد لزملائهم العاملين في القطاع الصحي في غزة بالموت أو التغييب القسري أو التعذيب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة، بدعم أميركي واسع، أسفرت عن استشهاد 39 ألفا و175 وإصابة 90 ألفا و403 آخرين، جلهم من النساء والأطفال، فضلا عن فقدان 10 آلاف فلسطيني، ودمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
رقم : 1150246
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