سلطات المغرب تواصل جهود إخماد حريق اندلع بغابة شرشارة شرق المملكة وأتى على 40 هكتار من الغابة

والأربعاء، اندلع حريق في هذه الغابة الواقعة قرب مدينة تازة، بالتزامن مع موجة حارة تشهدها البلاد.



واكد المدير الإقليمي للوكالة المغربية للمياه والغابات في تازة مراد الصعفدي، إن الحريق اجتاح 40 هكتارا غابة شرشارة.



وأضاف الصعفدي في تصريح لوكالة "الأناضول": "الحريق لم يخلف أي خسائر في الأرواح حتى الآن بعد إجلاء سكان المناطق القريبة من الغابة".



وتابع: "كل الجهود بذلت لإخماد الحريق، ونتوقع أن تنتهي عمليات الإطفاء بحلول مساء الجمعة".



والأحد، حذرت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب من موجة طقس حارة تصل إلى 46 درجة مئوية، في عدد من مناطق المملكة، متوقعة أن تستمر عدة أيام.