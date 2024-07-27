شهيدان وعدد من الجرحى إثر استهداف الاحتلال منزلًا بمنطقة مصبح شمال رفح الفلسطينية

ومنذ قليل، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا خلال اقتحام الاحتلال بلدة سنجل شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات جوية مكثفة استهدفت منطقة المعسكر غربي مدينة خان يونس، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال قامت بنسف مباني سكنية شمال المحافظة الوسطى بقطاع غزة.



وقالت مصادر صحية فلسطينية، أن مجمع ناصر الطبي استقبل مصابا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس في غزة.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن دبابات إسرائيلية أطلقت نيران كثيفة على خيام النازحين جنوبي مدينة خان يونس.



كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 6 مواطنين فلسطينيين في بلدة العيساوية بالقدس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب وكان بينهم طفل ومسن وسيدة مسنة.

