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السبت 27 تموز 2024 ساعة 08:04
فصائل المقاومة تستهدف قاعدة كونيكو الأميركية بالصواريخ
وأكدت المصادر الميدانية أنّ الصواريخ أصابت القاعدة الأميركية، مُضيفةً أنّ أصوات الانفجارات سُمعت في القرى المحيطة بها.
وأوضحت المصادر للميادين أنّ القصف تزامن مع غارةٍ نفذها الطيران الأميركي، استهدفت حي الجورة في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1150262
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