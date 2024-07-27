فصائل المقاومة تستهدف قاعدة كونيكو الأميركية بالصواريخ

وأكدت المصادر الميدانية أنّ الصواريخ أصابت القاعدة الأميركية، مُضيفةً أنّ أصوات الانفجارات سُمعت في القرى المحيطة بها.



وأوضحت المصادر للميادين أنّ القصف تزامن مع غارةٍ نفذها الطيران الأميركي، استهدفت حي الجورة في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.