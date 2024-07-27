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السبت 27 تموز 2024 ساعة 09:28

رئيس الشاباك ومسؤول ملف الأسرى يرفضان المشاركة بمفاوضات تبادل الاسرى

رئيس الشاباك ومسؤول ملف الأسرى يرفضان المشاركة بمفاوضات تبادل الاسرى
وكان رئيس وزراء الكيان الصهيوني اعلن خلال لقائه بالمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب أن الفريق المفاوض سيتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما يوم الأحد لاستئناف المفاوضات لإبرام صفقة تبادل الأسرى.

وانتقد مسؤول أمني صهيوني تعامل نتانياهو مع مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وذكر أن "سعي نتانياهو إلى الضغط على حماس هو رهان على حياة الاسرى الإسرائيليين".

وأضاف أن "الاعتقاد بأن يمكن الضغط أكثر هو رهان كبير على أشخاص قد لا يكونوا على قيد الحياة، ولا يتعلق الأمر بهم فقط إنما على سكان الشمال الذين ينتظرون العودة إلى منازلهم. يجب أن نركز على منطقتهم أيضا".

وأشار المسؤول نفسه إلى أن "نتانياهو يريد الضغط أكثر من أجل الحصول على تنازلات أكبر من حماس، ويدعي أنه لم يضف شروطا إضافية رغم وجود خلاف حول هذا الأمر، وفي الأثناء حماس بدأت بالإشارة إلى أنها ترفض المقترح الإسرائيلي حتى قبل أن يصل إليها".

وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وصهاينة لم يكشف عن هوياتهم، قولهم إنه , من المتوقع أن يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، مع مسؤولين من كيان الاحتلال وقطر ومصر في روما يوم الأحد في مسعى لإتمام اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار".

وبحسب التقارير، سيشارك في الاجتماع بالإضافة إلى بيرنز، كلا من رئيس الموساد، ديفيد برنياع، رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة عباس كامل.
رقم : 1150287
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