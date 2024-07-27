إصابات في القدس والاحتلال يقتحم جنين ورام الله

وأصيب شاب بجروح خطيرة، فجر السبت، برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، قبل اعتقاله.



وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا شابا في الثلاثينيات من عمره بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة أثناء قيادته لمركبته في البلدة.



كما أصيب 6 مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح في العيسوية، من بينهم طفل (12 عاما) ومسنة (76 عاما) في العيسوية، ونقلوا إلى مستشفيات القدس.



وشهد مخيم شعفاط اندلاع مواجهات، عقب اقتحام الاحتلال المخيم الواقع شمال مدينة القدس.



وأفاد شهود عيان بأن الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



من جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.



وفي السياق شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط قريتي زبدة وفحمة وبلدتي عرابة وكفر راعي جنوب جنين ونصبت حواجز متنقلة.



وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة سنجل شمال رام الله.



وذكر مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشاب مؤمن شبانة (19 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.