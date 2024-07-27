اشتباكات بين الجماعات المسلحة وقسد في ريف حلب شمال سوريا

وذكر أن الاشتباكات تزامنت مع قصف المدفعية التركية لمواقع مسلحي قسد في المنطقة.



وتصدى مسلحو "الجيش الوطني" التابع لتركيا لمحاولة تسلّل هي الثانية لمسلحي قسد على نقاط لمسلحي "الجيش الوطني" التابع لتركيا شمال سوريا، عند فجر اليوم السبت حاول مسلحو قسد التسلل الى نقاط سيطرة مسلحي "الجيش الوطني" على محوري "الدندنية والجطل وعرب حسن " بريف جرابلس شرقي حلب.



التصدي لمسلحي قسد ترافق مع اشتباكات بالاسلحة المتوسطة والخفيفة في حين سجلت الجبهة قصف مدفعي وصاروخي عنيف نفذته القواعد العسكرية التركية استهدف مواقع لقسد في ريف منبج الخاضع لسيطرة قسد شرقي حلب شمال سوريا.