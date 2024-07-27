الصين تحذر الفلبين من نشر نظام صواريخ أمريكي متوسط المدى

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله خلال لقائه بنظيره الفلبيني إنريكي مانالو: إن “الصين والفلبين جارتان قريبتان تقابلان بعضهما عبر البحر، ومن شأن التمسك بحسن الجوار والتعاون متبادل النفع والتنمية المشتركة أن يخدم المصالح الجوهرية للبلدين”.



ولفت وانغ إلى أن العلاقات الصينية-الفلبينية تمر الآن بمفترق طرق ولا يوجد سبيل لتجنب الصراع والمواجهة سوى بالحوار والتشاور، معرباً عن قلق بكين إزاء انتهاك الجانب الفلبيني المتكرر للتوافق بين الجانبين والتزاماته الخاصة، والسعي بشكل مستمر إلى التعدي على الحقوق البحرية، وتضخيم تكهنات الرأي العام.



كما أبدى وزير الخارجية الصيني أمله في أن يفكر الجانب الفلبيني بجدية في مستقبل العلاقات الصينية-الفلبينية وأن يعمل مع الصين لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت.



من جانبه قال مانالو: إنه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجانبان بسبب القضايا البحرية إلا أن الفلبين ملتزمة بتخفيف الوضع من خلال الحوار والتشاور والتعامل مع الخلافات بشكل بناء، معرباً عن استعداد بلاده لتنفيذ التوافق.