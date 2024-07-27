‏المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع مسكفعام ونقطة الجرداح

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:58 من صباح يوم السبت 27-07-2024 التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:25 من صباح يوم السبت 27-07-2024 نقطة الجرداح بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.