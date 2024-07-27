‏المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع مسكفعام ونقطة الجرداح

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:58 من صباح يوم السبت 27-07-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏



وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:25 من صباح يوم السبت 27-07-2024 نقطة الجرداح ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.‏