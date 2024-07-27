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السبت 27 تموز 2024 ساعة 12:22

الاحتلال فشل بالتّخلص من أنفاق غزة بكل الأساليب.. وهذه الأدلة!

الاحتلال فشل بالتّخلص من أنفاق غزة بكل الأساليب.. وهذه الأدلة!
أوضح الصمادي في تحليله للمشهد العسكري، أن أنفاق غزة تعتبر "معجزة إبداعية" لكتائب القسام. وأكد أن الاحتلال عجز عن اكتشافها باستثناء ما أرادت المقاومة أن يتم اكتشافه لأغراض عسكرية.

وأشار إلى أن المقاومة تقوم بعمليات استدراج لقوات الاحتلال بشكل متعمد إلى الأنفاق التي تحولت إلى مناطق قتل وكمائن موت. ولفت الصمادي إلى أن الأنفاق تعطي توازنًا في فارق القوة. وأضاف، "هناك براعة من طرف فصائل المقاومة في الاستدراج عبر عمليات تتكرر أسبوعيًا، خاصة في ظل وجود أنواع متعددة من الأنفاق وعلى أعماق مختلفة".

وتابع، "جيش الاحتلال غير قادر على استيعاب ما يجري، ولم يستطع التغلب على معضلة الأنفاق رغم الدعم الأميركي والبريطاني والاستخباري الغربي". وذكر الخبير العسكري، أن "إسرائيل" لجأت بالفعل إلى عدة وسائل للتخلص من الأنفاق، كإغراقها بالمياه وضخ الغازات السامة، إضافة إلى استخدام عمليات التفجير والمسيرات والكلاب.

وكشفت صحيفة هآرتس الصهيونية، أن منظومة "أتلانيتس" التي استخدمها جيش العدو لإغراق الأنفاق حقّقت فشلًا ذريعًا وأخرجت عن الخدمة. وأوضحت أن لا أحد في الجيش يستطيع أن يقول ما هي الفائدة إن وجدت، التي حققها هذا المشروع الباهظ الثمن".

وذكرت أن المنظومة استخدمت في نفق واحد لكن لم يكن لدى الجيش القدرة على معرفة ما إذا كانت فعالة، وماذا حدث في النفق، وما هي حالة المقاومين في الداخل، وما إذا كان هناك أي أسرى تضرروا بسبب المياه.

وأكدت الصحيفة، أن حماس تجهزت لمثل هذا الاحتمال وأنشأت مصارف امتصاص مياه في الأنفاق مما يجعل من المستحيل إغراقها.
رقم : 1150322
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