حماس: نتنياهو كرر أكاذيب مسلسل إجرامي لم يتوقف منذ 76 عاماً

وقال عضو المكتب السياسي للحركة في تصريح اليوم السبت: “يبرع نتنياهو في الكذب وهو الذي فشل سياسيا وعسكريا واستخباريا يوم السابع من أكتوبر، فاستعاض عنه بقتل المدنيين، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أهلنا في قطاع غزة، واستخدامهم دروعا بشرية أمام دباباته وجنوده الجبناء، محاولا إخفاء هزيمته النكراء التي مني بها”.



وأشار إلى أن نتنياهو استمر بقتل أسراه لدى المقاومة بالقصف المتعمد “هربا من استحقاقات دفع فاتورة ذلك، غير آبه بحياتهم ومصيرهم، فكل ما يهمه هو مستقبله السياسي”.



وأضاف حماد: “نحن الفلسطينيين لم نعبأ بخطابه، ولم نقلق لتصفيق شركائه، ولا نخاف من تحالفاته، بل إننا على يقينٍ تامٍ أنه ومن استقبله في مأزقٍ كبيرٍ، وأنه عاجزٌ عن تحقيق ما أعلن عنه”.