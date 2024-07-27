حزب الله يشنّ هجمات مكثفة على مواقع الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة

كما ذكرت في بيان آخر، استهدافها التجهيزات ‏التجسسية في موقع "مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابات مباشرة، ضمن إطار دعم المقاومة الفلسطينية وإسنادها، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية.

وكانت مصادر في جنوب لبنان، قد أكدت صباحاً، استهداف أطراف بلدة العديسة، بقصف مدفعي من قبل "جيش" الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أنهُ تم سماع أصوات انفجارات، ودوي صفارات الإنذار، في مستوطنات الجليل الغربي.

وأمس، نفّذت المقاومة عدداً من العمليات، ضد مواقع وانتشار "جيش" الاحتلال عند الحدود اللبنانية- الفلسطينية، واستهدفت فيها المنظومة الفنية في ‏موقع "راميا" بصاروخ موجّه وحققت فيها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها، إضافةً إلى استهداف مُجاهديها تحركاً لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي داخل موقع "حدب يارون" بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، أيضاً.

وأوردت وسائل إعلام اسرائيلية، أنّ حزب الله، يشنُ منذ ساعات الصباح الأولى، "قصفاً مستمراً على جبهة الشمال" من الأراضي المحتلة.

وبحسب المتحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي، تم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه طائرة من دون طيار عبرت من لبنان إلى "المياه الاقتصادية".

ويواصل الاحتلال اعتداءاتهِ على لبنان، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية، أطراف بلدتَي جبين، وبلدة العديسة بالقذائف الثقيلة.

ومع استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، ضد أهداف تابعة للاحتلال، منذ نحو 9 أشهر، كتبت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية:"حزب الله لا يظهر أي علامات على الانهيار". وتابعت: "من الناحية الاستراتيجية، ليس لدى إسرائيل اتجاه أو طريق أو هدف واقعي بالنسبة إلى الشمال".

أصيب 3 جنود إسرائيليين، أحدهم جروحه خطرة، من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو مستوطنة "المنارة"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأصدر الإعلام الحربي في حزب الله بياناً أكّد فيه استهداف ‏المقاومة الإسلامية منظومةً فنيةً تجسسيةً، في موقع "المنارة"، وانتشاراً لجنود العدو ‏في محيطها، بالمسيرات الانقضاضية، وأنّ المقاومين حققوا إصابات مباشرة وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح، قبل أن يعودوا ويستهدفوا مبنى يتموضع فيه عدد من الجنود، في المستوطنة نفسها.

وأعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها "التجهيزات ‏التجسسية في موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية". وأفاد مراسل الميادين في جنوبي لبنان بانطلاق أكثر من 100 صاروخ في اتجاه "إصبع الجليل".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى دوي صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الشمال، قبل رصد إطلاق صليات صواريخ في اتجاه مستوطنة "كريات شمونة" ومحيطها.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، في وقت سابق اليوم، تنفيذها عدداً من العمليات على مواقع إسرائيلية متعددة.

واستهدفت نقطة "الجرداح"، والتجهيزات ‏التجسسية في موقع "مسكاف عام"، وشنّت هجوماً جوياً عبر سرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضع ضباط ‌من قوة مدرعات ‏وجنوده، تمركزت مؤخراً شمالي ثكنة "يفتاح"، وأصابت خيمهم وأوقعت فيهم إصابات ‏مؤكدة.