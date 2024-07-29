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الاثنين 29 تموز 2024 ساعة 07:08

في اليوم 297 للعدوان.. طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل غاراتها وقصفها العنيف على قطاع غزة

في اليوم 297 للعدوان.. طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل غاراتها وقصفها العنيف على قطاع غزة
وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الاثنين- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، والتوغل في خانيونس منذ 22 يوليو الجاري، والتوغل في تل الهوا منذ عدة أيام وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

ونسفت قوات الاحتلال صباح اليوم منازل في بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس.
وقصفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، منزلاً لعائلة “دلّول” في محيط مسجد بلال بحي الزيتون، في مدينة غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة

وأطلقت طائرات “كواد كابتر” الإسرائيلية المسيرة النار في محيط منطقة الشيخ ناصر والتحلية في خانيونس، جنوبي القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال، الليلة، منزلًا بالقرب من المسجد الكبير وسط مخيم البريج، وسط قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران بالمكان.

وذكر سكان محليون أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في محيط شارع بغداد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ دون الإبلاغ عن إصابات.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، إن 3 شهداء ارتقوا وأصيب عدد من المواطنين، جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة “الجعل” في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال غارة على مخيم البريج وسط القطاع، وأخرى على المناطق الشرقية والغربية لمدينة غزة، وثالثة عنيفة على مخيم النصيرات وسط غزة.
رقم : 1150573
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