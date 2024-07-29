إعلام الإحتلال: هجوم صنعاء على تل أبيب يشبه السحر!

وتابعت كالكاليست العبرية إن العملية اليمنية خلقت وضعا روتينيا مخادعا للبحرية الأمريكية ثم أرسلت طائرة متطورة جديدة عبر مسار مختلف لتفاجئ الإسرائيليين في النهاية بهجوم غير مسبوق.



وأكدت كالكاليست العبرية لقد تمكن اليمنيون من اختراق دفاعات سفن البحرية الأمريكية وكذلك نظام الكشف الإسرائيلي، وأجهزة الاستشعار السعودية والمصرية.



وفضحت كالكاليست العبرية أنظمة التطبيع العربي: "إسرائيل" المحمية بتقنيات الكشف الأكثر تقدماً على هذا الكوكب، بالإضافة الى دفاعات حاملة الطائرات الأمريكية و البوارج التابعة لها، وأجهزة الاستشعار السعودية والمصرية، وبكل براءة اختراع تمكن الرأس اليهودي من اختراعها والجيب اليهودي من شرائها اخترقتها طائرة يمنية بعملية ذكية.



وأشارت كالكاليست العبرية إلى ارتباط الشعب والجيش اليمني بالقيادة : في اليمن قيادة منظّمة تعرف كيف تستفيد من القليل الذي لديها وتنجح في تحقيق الاستفادة القصوى من المواقف المستحيلة.

