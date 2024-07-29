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الاثنين 29 تموز 2024 ساعة 07:32

دول عربية وأجنبية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

دول عربية وأجنبية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا
وكان وزير الخارجية اللبناني بالوكالة عبد الله بو حبيب قد أعلن مساء الأحد، أن عددا من شركات الطيران الأجنبية أوقفت رحلاتها إلى لبنان وسط مخاوف من قصف صهيوني.

وطلبت فرنسا وكندا والدنمارك والنرويج والسعودية والولايات المتحدة وأستراليا من رعاياها تجنب السفر إلى لبنان، والمتواجدين على الأراضي اللبنانية المغادرة بشكل فوري "ما دام ذلك ممكنا".

وكانت قد أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" اللبنانية، تأجيل عدة رحلات جوية إلى العاصمة بيروت من مساء يوم 28 يوليو إلى صباح 29 يوليو وسط ضربة صهيونية محتملة على لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الأحد، إن جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، انتهت بعد 3 ساعات جرى خلالها بحث الحادثة في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، وتفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت باتخاذ قرارات الرد الصهيوني في لبنان.
 
رقم : 1150582
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