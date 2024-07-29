هنية: ليكن الـ3 من آب يوماً عالمياً لنصرة القضية الفلسطينية

وقال هنية في تصريح صحافي، الأحد، "إنَّنا نتطلّع لأن يكون يوم الثالث من آب/أغسطس يوماً محورياً ومشهوداً وفاعلاً في كل ربوع فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات، وفي عالمنا العربي والإسلامي، ولدى كل الأحرار في العالم، من أجل نصرة أهلنا في قطاع غزَّة وأسرانا الأحرار في سجون الاحتلال".



وأوضح أن الإعلان عن يوم الثالث من آب/ أغسطس القادم يوماً لنصرة غزة والأسرى يأتي أمام استمرار حرب الإبادة الجماعية "التي يمارسها الاحتلال الصهيوني النازي ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة للشهر العاشر على التوالي"، والارتفاع غير المسبوق بأعداد الأسرى الشهداء داخل سجون الاحتلال ومراكز اعتقاله.



وأضاف هنية: "يأتي هذا الإعلان في ظل الصمت والعجز الدولي في وقف هذه الحرب العدوانية ضد شعبنا وأسرانا، والانحياز والدعم والشراكة الكاملة للإدارة الأمريكية في هذا العدوان، وفشل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، في تحمّل مسؤولياتها في تقديم الدعم والإسناد ونصرة شعبنا في قطاع غزَّة وأسرانا في سجون العدو الصهيوني".