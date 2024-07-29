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الاثنين 29 تموز 2024 ساعة 08:52

فنزويلا تحذر من تهديد لسفارتها في الأرجنتين

فنزويلا تحذر من تهديد لسفارتها في الأرجنتين
وكتب راميريز عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن نتهم رئيس الأرجنتين خافيير ميلي بالتهديد باقتحام السفارة الفنزويلية في الأرجنتين في انتهاك لاتفاقية فيينا، نحمل ميلي المسؤولية عن السلامة الجسدية لموظفينا الدبلوماسيين، لن نتسامح مع أي تهديدات".

وجاء منشور راميريز ردا على صورة نشرتها وزيرة الداخلية الأرجنتينية باتريشيا بولريتش، وهي تقف وسط حشد من الناس، وكتبت: "نحن في السفارة الفنزويلية، في انتظار النتائج مع مئات الأشخاص".

كما تظهر في الصورة وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو.

ويتنافس على منصب الرئيس في فنزويلا، 10 سياسيين. والمنافس الرئيسي للرئيس الحالي نيكولاس مادورو هو مرشح الأحزاب اليمينية المتطرفة إدموندو غونزاليس.
 
رقم : 1150602
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