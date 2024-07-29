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الاثنين 29 تموز 2024 ساعة 09:21

بطل جودو جزائري ينسحب من مواجهة 'إسرائيلي' في أولمبياد باريس

بطل جودو جزائري ينسحب من مواجهة
وإذا كان قرار استبعاده يأتي بعد أن أظهر وزناً زائداً يمنعه من دخول المنافسة، فإن رفضه التطبيع مع منافس من دولة لا تعترف بها بلاده الجزائر، سبب بارز في ذلك أيضاً.

واشارت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن معلومات من مصدره في الاتحاد الجزائري للجودو، والذي فضّل عدم ذكر هويته، تُفيد بأن مسؤولي اللجنة الأولمبية الجزائرية، كانوا قد بدأوا، ومنذ إجراء القرعة يوم الخميس الماضي، البحث عن خطوة قانونية تمنع مسعود من لعب هذه المواجهة ضد المنافس الصهيوني، ومنه تفادي عقوبة الاتحاد الدولي للعبة، وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية، لتفادي ما حدث مع المصارع فتحي نوري، ومدربه عمار بن يخلف، في أولمبياد طوكيو 2020، إذ تم منعهما من ممارسة أي نشاط متعلق بهذه الرياضة لمدة عشر سنوات كاملة، بسبب تصريحاتهما النارية، والكشف عن سبب انسحابهما الحقيقي أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأشارت المعلومات نفسها، إلى أن المصارعين المعنيين بنزالات يوم الاثنين ضمن منافسات الجودو، أجروا عملية روتينية لقياس الوزن، ومن بينهم المصارع الجزائري، ادريس مسعود، الذي أعطى وزناً يفوق المسموح به ضمن الفئة التي يُشارك فيها، وهي أقل من 73 كيلوغراماً، لتقرر بعد ذلك اللجنة الأولمبية الدولية استبعاده من المنافسة، وأولمبياد باريس بالكامل، بعدما كان من الرياضيين الجزائريين المرشحين لحصد إحدى الميداليات لبلاده في هذه التظاهرة الرياضية، عطفاً على الإنجازات الكثيرة، التي حققها في المنافسات القارية والمحلية الماضية.

وفاز ادريس (23 عاما) بالميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية للجودو عام 2022، وفاز في نفس العام بذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران، بفئة وزن 73 كغ.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان ما حصل مع لاعب جودو جزائري آخر ضد خصم صهيوني قبل ثلاثة أعوام في الألعاب الأولمبية الماضية في طوكيو، حيث انسحب فتحي نورين من المنافسات بسبب إمكانية مواجهة لاعب من الكيان الصهيوني.

وكان مقررا أن يتواجه نورين مع السوداني محمد عبد الرسول في مباراته الأولى، مع احتمالية أن يلتقي بعدها بوتبول بالذات الذي تأهل حينها إلى دور الـ32 من دون أن يلعب.

وأعلن نورين أربعة أيام قبل مباراته مع عبد الرسول انسحابه من الألعاب لأن "القضية الفلسطينية أكبر من هذه الأمور وهذا قرار لا رجعة فيه".

وعبر نورين عن "فخره" بعد قرار انسحابه من أولمبياد طوكيو تجنبا لمواجهة لاعب صهيوني.

وبعدها تم إيقاف نورين لمدة 10 سنوات من قبل الاتحاد الدولي للجودو.
 
رقم : 1150608
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