برشقة صاروخية.. سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام:"، كانت سرايا القدس أعلنت مساء الاحد، أن مقاتليها قصفوا برشقات صاروخية وقذائف هاون من العيار الثقيل كيبوتس وموقع “ناحل عوز” العسكري و”سديروت” ومستوطنات في غلاف غزة.



كما قصفوا بقذائف هاون وصواريخ 107 جنود الاحتلال وآلياته في موقع “أبو عريبان” بمحور نتساريم.



وأعلنت سرايا القدس استهداف رافعة عسكرية إسرائيلية ومحيطها في منطقة الزنة بمحور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل.



وأكد مقاتلو سرايا القدس هبوط مروحية إسرائيلية في المكان لإجلاء القتلى والمصابين بعد احتراق الرافعة ومحيطها.



وفي مقبرة بني سهيلا شرق خان يونس أعلنت سرايا القدس قصف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة بقذائف الهاون النظامي، فضلا عن استهداف مروحية إسرائيلية بأسلحة رشاشة خلال تحليقها على ارتفاع منخفض في سماء منطقة الزنة شرق خان يونس.



وفي جنوب دير البلح وسط القطاع أعلنت سرايا القدس قصف جنود الاحتلال وآلياته في محيط صالة “ريم” بقذائف هاون “عيار 60”.