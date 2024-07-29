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الاثنين 29 تموز 2024 ساعة 09:30

ارتفاع عدد النازحين المصابين بأمراض معدية أكثر من 1.5 مليون فلسطيني

ارتفاع عدد النازحين المصابين بأمراض معدية أكثر من 1.5 مليون فلسطيني
وأوضح المكتب: ان 350 الف فلسطيني أصيبوا بأحد الأمراض الجلدية داخل مخيمات النزوح.

من جهته ارجع مدير التمريض في مجمع ناصر الطبي "محمد صقر" انتشار الأمراض الجلدية بين صفوف النازحين لتلوث البيئة وانعدام المياه النظيفة وكذلك عدم توفر الطعام الصحي.

وأشار إلى ان تراكم كميات كبيرة من النفايات قرب خيام النازحين وانتشار مياه الصرف الصحي من العوامل المؤدية لانتشار الأمراض الجلدية.

ودعا منظمات دولية إلى توفير خطوط مياه دائمة للنازحين إلا ان انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو عشرة اشهر واستهداف البنية التحية يحول ذلك.

وتنتشر في صفوف النازحين بقطاع غزة سلسلة من الأمراض المرتبطة بحالة النزوح وعدم توفر المياه للنظافة.

وأبرز هذه الأمراض هي الأمراض الجلدية التي تبرز على اجساد الأطفال وتسبب لهم آلاما مبرحة.

وتقول سماح عزام النازحة في مواصي خان يونس ان أطفالها الثلاثة يعانون من بثور على اجسادهم.

وارجعت السبب إلى شدة الحرارة في الخيام وعدم توفر مواد التنظيف والمياه.

وقالت ان المشكلة الأكبر هي في المياه التي نحصل عليها بعد اصطفاف لساعات وبكميات قليلة.
رقم : 1150611
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