الخارجية الإيرانية تهنئ فنزويلا بنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية

إن هذه الانتخابات، التي أجريت رغم بعض التهديدات والعقوبات الجائرة وغير العادلة المفروضة على فنزويلا، وبمشاركة شعبية وبإشراف مئات المراقبين الدوليين من الدول والمؤسسات والمنظمات، مما يدل على مأسسة عملية الديمقراطية في هذا البلد.



تجدد الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمها وتضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية من أجل تعزيز برامج التنمية الوطنية وكذلك تعزيز التعاون الثنائي.



وأعلنت اللجنة الانتخابية في فنزويلا، الاثنين، فوز الرئيس الحالي نيوكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية في البلاد، حاصداً نسبة 51.2% من أصوات المقترعين.



وبذلك، يتولى مادورو المنصب لولاية ثالثة على التوالي في انتخابات بلغت نسبة التصويت فيها 59%. وكان الرئيس الحالي قد تصدّر نتائجها قبل إعلان فوزه، بحسب اللجنة الانتخابية.



وبعد الإعلان عن فوز مادورو في الانتخابات الرئاسية، عمّت الاحتفالات أنحاء البلاد، واحتفل الرئيس بفوزه بين مؤيديه في قصر ميرا فلوريس في كاراكاس.