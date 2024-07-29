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الاثنين 29 تموز 2024 ساعة 10:11

الخارجية العراقية ترد على تقارير بشأن 'اختفاء 50 ألف باكستاني'

الخارجية العراقية ترد على تقارير بشأن
وكانت صحيفة "ذي نايشن" الباكستانية الناطقة باللغة الإنجليزية ادعت ان اللجنة الدائمة للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في مجلس الشيوخ، "ناقشت مسألة اختفاء 50 ألف زائر باكستاني في العراق حتى الآن".

وحسب الصحيفة، فقد قال وزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري حسين، إن عددا كبيرا من الزائرين الباكستانيين "اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية".

وتعليقا على ذلك، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن بعض وسائل الإعلام تناقلت "مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق"، مضيفة: "في هذا الصدد، قامت الوزارة بإجراء اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني الصديق ممثلا بوزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري سالك حسين، الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن اختفاء 50 ألف باكستاني غير صحيح".

وشدد البيان على أن حسين "أوضح أنه سيقوم باستدعاء ممثلي الوسيلة الإعلامية التي قامت بنشر الخبر غير الدقيق، للتحقيق في الأمر".

وعاد الوزير وأوضح في منشور عبر منصة "إكس" أن "هؤلاء لم يختفوا بل تخلفوا عن العودة، وليسوا تابعين لأي جهة أو تنظيم، ذهبوا الى العراق عبر جهات وشركات بغرض العمل فقط".

وأضاف: "سنلتقي بوزير العمل العراقي ونوقع على مذكرة تفاهم بهذا الخصوص".

استكمالا لما بينته:

- لقد تم إخراج التصريح عن سياقه، وتم استعماله للإساءة لباكستان.

- هذا العدد -٥٠ألف- هو للسنوات الماضية وليس لهذه السنة فقط.

- ⁠هؤلاء لم يختفوا؛ بل تخلفوا عن العودة، وليسوا تابعين لأي جهة أو تنظيم.

- ⁠ذهب هؤلاء عبر جهات وشركات بغرض العمل بشكل قانوني، ولكن ما…
رقم : 1150622
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