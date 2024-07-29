روسيا.. تدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات

وأفادت وزارة الدفاع في بيان اليوم وفقاً لوكالة سبوتنيك بأنه “خلال الليلة الماضية تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية، حيث دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 39 طائرة مسيرة أوكرانية بينها 19 طائرة فوق أراضي مقاطعة كورسك وتسع طائرات فوق بيلغورود وثلاث فوق فورونيج وخمس فوق بريانسك وثلاث فوق مقاطعة لينينغ”.



وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ، وتتبع كييف أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.