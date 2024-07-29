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الاثنين 29 تموز 2024 ساعة 11:24

وصول عدد من المسؤولين الأجانب إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية

وصول عدد من المسؤولين الأجانب إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية
حيث وصل وزير السياحة في مدغشقر جويل رندرياماندرانتو ورئيس مجلس النواب الماليزي تان سري داتو جوهري بن عبدول ورئيس برلمان جزر القمر، مستراوان عبدو ووزير خارجية جنوب افريقيا رونالد اوزي لامولا ونائب رئيس جزر المالديف حسين محمد لطيف ورئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا يابابيوارداني وعضو البرلمان الأيسلندي بريكير بارارينسون.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية لمراسم اداء اليمين الرئاسي: ستقام مراسم اداء اليمين لرئيس الحكومة الرابعة عشرة في الساعة 16.00 من يوم الثلاثاء 30 يوليو بحضور أكثر من 70 وفدا أجنبيا و600 صحفي ايراني وأجنبي.

وبعد مراسم التصديق على رئاسة رئيس الجمهورية، التي جرت الأحد 7 يوليو، بتنفيذ مرسوم رئيس الجمهورية من قبل قائد الثورة الإسلامية، يجب على الرئيس الظهور في مجلس الشورى الإسلامي، وبحسب المادة المادة 121 من الدستور، عليه اداء اليمين الرئاسي بحضور ممثلي الشعب وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية.

وأشار رئيس لجنة اداء اليمين إلى حضور ضيوف أجانب في هذا الحفل وقال: إن طاجيكستان وتركمانستان وإفريقيا الوسطى وباكستان وسوريا وصربيا وكوبا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وغينيا بيساو ستكون حاضرة في هذا الحدث على مستوى الرئيس ورئيس الوزراء.

وأشار كذلك إلى أن رؤساء برلمانات روسيا والجزائر وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا والعراق وبوركينا فاسو وأوغندا وجزر القمر ومالي وسريلانكا والسنغال وكوريا الشمالية سيشاركون في هذه المراسم.

كما أن الإمارات ولبنان والأردن وميانمار وزيمبابوي وقرغيزستان والبرازيل والمالديف والغابون اكدوا وجودهم على مستوى نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح شريفي: أن دول تنزانيا والنيجر وفنزويلا والبحرين واليمن وليبيا ومصر والسودان وبوليفيا والكويت وموريتانيا وميانمار والكونغو وغامبيا وإريتريا أعلنت أيضا عن حضورها على مستوى وزراء الخارجية.

وسترسل دول أخرى من بينها الهند ونيكاراغوا والنيجر وغانا وبلغاريا وأيسلندا وتونس والمجر وكولومبيا والإكوادور والمكسيك وتشيلي وأوروغواي ومالطا وسيراليون وزراء أو سفراء لها لحضور هذه المراسم.

بالإضافة إلى الدول المذكورة؛ كما سيحضر هذه المراسم الأمناء العامون للمنظمات الدولية بما في ذلك: منظمة المؤتمر الإسلامي، الجمعية البرلمانية الآسيوية، منظمة التعاون الاقتصادي،

مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، الاتحاد الدولي للصناعات الأساسية، المنظمة الدولية لرابطة الدول المستقلة، شنغهاي، وغيرها.
رقم : 1150641
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