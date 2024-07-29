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الاثنين 29 تموز 2024 ساعة 12:40
مستوطنون يعتدون على رعاة الأبقار في الأغوار الشمالية
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن المستعمرين هاجموا رعاة الأبقار ومنعوهم من الوصول إلى مجرى مياه نبع في عين الحلوة.
وتشهد كافة مناطق الأغوار تصعيداً في انتهاكات المستوطنين المحتلين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1150668
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