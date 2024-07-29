مستوطنون يعتدون على رعاة الأبقار في الأغوار الشمالية

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن المستعمرين هاجموا رعاة الأبقار ومنعوهم من الوصول إلى مجرى مياه نبع في عين الحلوة.



وتشهد كافة مناطق الأغوار تصعيداً في انتهاكات المستوطنين المحتلين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.