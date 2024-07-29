الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 29 تموز 2024 ساعة 13:56

إردوغان: يمكن أن نتدخل في "إسرائيل" كما تدخلنا في ناغورنو كاراباخ وليبيا

إردوغان: يمكن أن نتدخل في "إسرائيل" كما تدخلنا في ناغورنو كاراباخ وليبيا
وقال: "يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء لفلسطين المحتلة"، في إشارة إلى حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو 10 أشهر في قطاع غزة.
 
وتطرق إردوغان إلى خطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأميركي في 24 تموز/يوليو الجاري، واصفاً نتنياهو بـ"هتلر العصر".
 
وشدّد الرئيس التركي على أنّ الذين دأبوا على تقديم دروس الديمقراطية وحقوق الإنسان للعالم لم يشعروا بذرة خجل أثناء احتفائهم بـ"هتلر العصر".
 
وأكد إردوغان أنّ العالم بأسره شاهد كيف جرى التصفيق في الكونغرس لقاتل ومرتكب إبادة جماعية في غزة، مضيفاً: "تخيلوا أن الكونغرس يصفّق لقتلة أزهقوا أرواح قرابة 40 ألف طفل وامرأة ومسن".
 
وتابع في هذا السياق أنّ ما حدث هناك مثّل ضموراً عقلياً، فلا يُكتفى بـ"استضافة جزار يداه ملطخة بدماء 150 ألف فلسطيني بغز، بل إنهم يصفقون لخطابه المليء بالأوهام".
 
وقد علّق مسؤولون إسرائيليون على مواقف الرئيس التركي بشأن نتنياهو وخطابه، إذ قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنّ إردوغان يشكل خطراً على الشرق الأوسط"، مطالباً أعضاء "الناتو" بإدانة تهديداته و"مطالبته بالتوقف عن دعم حماس" .
 
بدوره، قال الصحافي الإسرائيلي، عاميت سيجل، أنّ إردوغان كان قبل 11 شهراً يتغزل بـ"إسرائيل" والتقى رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ. والآن يهدد بضربها في فترة يشلّ فيها حزب الله الشمال.  
 
وقال سيجل: "هكذا تبدو صورة فقدان الردع في الشرق الأوسط"، معتبراً أنّ "استعادة الردع يجب أن تكون الهدف الإستراتيجي رقم واحد".
رقم : 1150690
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جريمة مجدل شمس.. كل أصابع الإتهام تشير الى "إسرائيل"
جريمة مجدل شمس.. كل أصابع الإتهام تشير الى "إسرائيل"
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
29 تموز 2024
شركات طيران تعلق رحلاتها لبيروت
شركات طيران تعلق رحلاتها لبيروت
29 تموز 2024
بريطانيا تطالب كيان الاحتلال باتخاذ هذه الخطوة فوراً
بريطانيا تطالب كيان الاحتلال باتخاذ هذه الخطوة فوراً
29 تموز 2024
بطل جودو جزائري ينسحب من مواجهة
بطل جودو جزائري ينسحب من مواجهة 'إسرائيلي' في أولمبياد باريس
29 تموز 2024
الأمم المتحدة: عشرات الاف الفلسطينيين شُرِّدوا من خانيونس الأسبوع الماضي
الأمم المتحدة: عشرات الاف الفلسطينيين شُرِّدوا من خانيونس الأسبوع الماضي
29 تموز 2024
ليبيا..مسؤولون كبار خلف القضبان بأحكام مشددة لهذا السبب..
ليبيا..مسؤولون كبار خلف القضبان بأحكام مشددة لهذا السبب..
29 تموز 2024
نيكولاس مادورو يفوز بولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا
نيكولاس مادورو يفوز بولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا
29 تموز 2024
في اليوم 297 للعدوان.. طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل غاراتها وقصفها العنيف على قطاع غزة
في اليوم 297 للعدوان.. طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل غاراتها وقصفها العنيف على قطاع غزة
29 تموز 2024
75 منظمة أميركية تطالب بحظر تسليح كيان الاحتلال
75 منظمة أميركية تطالب بحظر تسليح كيان الاحتلال
27 تموز 2024
اشتباكات بين الجماعات المسلحة وقسد في ريف حلب شمال سوريا
اشتباكات بين الجماعات المسلحة وقسد في ريف حلب شمال سوريا
27 تموز 2024
إصابات في القدس والاحتلال يقتحم جنين ورام الله
إصابات في القدس والاحتلال يقتحم جنين ورام الله
27 تموز 2024
فصائل المقاومة تستهدف قاعدة كونيكو الأميركية بالصواريخ
فصائل المقاومة تستهدف قاعدة كونيكو الأميركية بالصواريخ
27 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات