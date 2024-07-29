بزشكيان خلال جلسة مجلس الوزراء لحكومة إبراهيم رئيسي: يجب أن تتصدر إيران اقتصادات المنطقة

وأكد في الجلسة، عقب التصديق على رئاسته من قبل قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، أنه سيعمل وفق توجيهات قائد الثورة وتوقعاته، وشدد أن لديه "رؤية واضحة ومحددة" تم إعدادها من قبل المراكز العليا لصناعة القرار، مضيفاً أنه "يجب السير في تنفيذها ولا مساحة للخلاف حول ذلك".



وقال الرئيس بزشكيان إن "وثيقة التنمية الايرانية تفترض تصدر إيران اقتصادات المنطقة لكن ذلك لم يتحقق ويجب دراسة أسبابه"، مضيفاً أنه "يؤمن بإمكانية تحقيق ذلك بالوحدة والانسجام الداخلي".



ودعا الحكومة إلى تمثيل الوحدة الوطنية، والعمل وفق رؤى وبرامج جديدة، وإصلاح البرامج الرئيسية "في حال وجود أي مشاكل بها".



ونُصِّب مسعود بزشكيان، رئيساً تاسعاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في العاصمة طهران، من جانب السيد علي خامنئي، بتسلم مرسوم يقول بنفاذ نتائج الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.



ولفت السيد خامنئي إلى أنّ بزشكيان وحكومته "سيكونان مع الناس وسيستفيدان من طاقة الشعب للوصول إلى الأهداف التي عبّر عنها"، مضيفاً أنّ "الشعب انتخب رئيساً جديراً، ذا رؤية عميقة ونتمنى لحكومته كل التوفيق".



بدوره، قال بزشكيان بعد تنصيبه إنه "اليوم مسؤول أمام كل الشعب الإيراني، عن تنفيذ قوانين البلاد"، مضيفاً: "نريد لإيران أن تتمتع بالعدالة الاجتماعية وتمنح الحريات للمواطنين كافّة، وأن تكون مقتدرة وتملك القدرات الردعية والدفاعية".



