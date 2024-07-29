8 أيام من العدوان الإسرائيلي العنيف على خان يونس.. وانتشار للأمراض في قطاع غزة

وفي هذا السياق، أفاد مصدر في قطاع غزّة، اليوم الاثنين، بأنّ مدينة خان يونس في جنوبي قطاع غزّة تتعرض لعدوانٍ إسرائيلي عنيف براً وجواً وبحراً لليوم الـ8 على التوالي.

كذلك، استهدفت دبابات الاحتلال بالقذائف حي الشيخ ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة، وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء 5 شهداء ووقوع إصابات عدّة في قصفٍ مدفعي إسرائيلي استهدف دوار أبو حميد شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

بالتزامن مع ذلك، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المباني السكنية في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس، وقفت المدفعية بالقذائف بلدة بني سهيلا والشيخ ناصر وبلدة القرارة أيضاً شرق مدينة خان يونس.

وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أنّ الاحتلال قصف بقذائف المدفعية مأذنة مسجد الرضوان في بلدة خزاعة شرقي خان يونس ودمّرها.

ووسط قطاع غزّة أيضاً، أشار مصدرنا إلى أنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أرضاً زراعية عند محيط مفترق المطاحن جنوب مدينة دير البلح، وكذلك قصفت شرق المدينة.

وأيضاً، استهدف قصف مدفعي شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

في مدينة غزّة، أكد الدفاع المدني الفلسطيني، في بيانٍ مقتضب، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته ما زالت موجودة في منطقة تل الهوا جنوبي غربي المدينة، وتحديداً في محيط المستشفى الأردني، كاشفاً أنّها تقوم بعمليات إحراق للمنازل واختطاف وقتل للسكان.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة دلّول في محيط مسجد بلال في حي الزيتون في مدينة غزة، وطال القصف المدفعي منطقة غرب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأفاد مصدر بوصول 3 شهداء إلى مستشفى المعمداني بعد انتشالهم من قبل الأهالي في حي الصبرة، في إثر استهدافهم من قبل مدفعية الاحتلال قبل عدّة أيام.

في السياق ذاته، استهدف قصفٌ مدفعي حي تل الهوى جنوبي مدينة غزّة.

وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزّة بقصف مجموعة من الفلسطينيين على دوار الكويتي جنوبي مدينة غزّة، وارتقاء شهيد وعدد من الجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39363 شهيداً و90923 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

أمراض جلدية

من ناحيته، أشار مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزّة، الطبيب حسام أبو صفية، إلى انتشار واسع للأمراض الجلدية في القطاع، ولا سيما بين الأطفال، بسبب جرثومة تُصيب الجلد.

ولفت أبو صفية إلى أنّ "الالتهابات الجلدية تنتشر بين النازحين بسبب انعدام النظافة والتهوية والعلاج"، موضحاً أنّ من أعراض المرض إصابة الأطفال بارتفاع درجة حرارة الجسم، والبكاء المستمر، وعدم قبول الرضاعة أو الطعام.

وتابع أنّ "الحالات قد تتطور بدخول الجرثومة إلى الدم، والإصابة بتسمم وتعفن الدم الذي قد يؤدي إلى الوفاة".

شلل الأطفال

في السياق ذاته، حذر المتحدّث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، من انتشار فيروس جديد يتسبب بشلل الأطفال في المحافظة الوسطى من قطاع غزّة.

وأوضح أنّ الفيروس مرتبط بتلوث مياه الصرف الصحي الناجم عن قصف الاحتلال، وأنّ وزارة الصحة الفلسطينية تعمل مع "اليونيسيف" لمعرفة أسباب الانتشار.

وأكّد أنّ الوضع الصحي في المستشفى خطير بسبب تزايد حالات الأطفال المرضى وتفاقم الأزمة مع انتشار الحشرات في الصيف.

10 آلاف طالب و400 معلم ارتقوا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيانٍ لها، أنّ 10 آلاف طالب و400 معلم من قطاع غزّة ارتقوا بفعل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبيّنت الوزارة أنّ "39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزّة لم يتقدّموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام"، متابعةً: "منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم يتمكّن 630 ألفاً من طلبة المدارس و88 ألفاً من طلبة الجامعات في القطاع من ممارسة حقّهم الطبيعي في الدراسة".