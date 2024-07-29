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الاثنين 29 تموز 2024 ساعة 14:59

الجيش الصيني يشارك تنزانيا وموزمبيق في مناورات عسكرية

الجيش الصيني يشارك تنزانيا وموزمبيق في مناورات عسكرية
وأضافت الوزارة أن وحدات من قواتها تشارك بجانب قوات من تنزانيا و موزمبيق في المناورات تحت شعار "وحدة السلام 2024"، بهدف رفع قدرات الوحدات المشاركة وأفرادها، في تنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب، والتعاون الدولي.
 
وفي مؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، تشانغ شياو غانغ، إن المناورات "ستشهد قيام القوات بعمليات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب براً وبحراً".
 
وأشار إلى أن المناورات "ستستمر حتى منتصف شهر آب/أغسطس المقبل. تعتزم موزمبيق وتنزانيا تطوير حقول غاز كبيرة قبالة سواحل شرق أفريقيا".
 
وأضاف أن "المناورات تهدف إلى تعميق الثقة العسكرية المتبادلة والتعاون العملي بين الجيوش للحفاظ بشكل مشترك على السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي" وفق تعبيره.
 
وتهدف التدريبات العسكرية إلى زيادة قدرات القوات في العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتعميق الثقة المتبادلة والتعاون العملي في المجال العسكري.
 
ووصل الجنود الصينيون إلى تنزانيا على متن طائرة نقل عسكرية، كما أنزلت سفن مركبات الدعم الناري ومركبات قتال المشاة والمستشفى الميداني، بجانب أفواج المعلومات و الاتصالات.
 
يشار إلى أن موزمبيق واجهت ولا تزال صعوبات من جراء الهجمات الإرهابية التي تتعرّض لها من قبل مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم "داعش".
 
كما تجدر الإشارة إلى أن الصين أصبحت شريكاً عسكرياً مرغوباً فيه بالنسبة إلى بلدان أفريقيا. وبالإضافة إلى توريد المعدات، تشارك البلاد في نشاط تدريب الضباط الأفارقة، وتشارك في عمليات البناء العسكري وحفظ السلام، وتزود المساعدات الإنسانية وتقدم المساعدة في حالة الكوارث الطبيعية.
رقم : 1150700
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