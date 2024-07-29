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الاثنين 29 تموز 2024 ساعة 18:14

وزارة الصحة في غزة تعلن القطاع منطقة وباء لشلل الأطفال

وزارة الصحة في غزة تعلن القطاع منطقة وباء لشلل الأطفال
وأوضحت الوزارة، في بيانٍ، أنّ هذا الإعلان جاء بسبب حرمان السكان من المياه الصالحة للاستخدام، وتدمير البنية التحتية للصرف الصحي وتكدس آلآف أطنان القمامة وانعدام الأمن الغذائي وتكدس السكان في أماكن النزوح القهري.
 
وأشارت إلى اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال من نوع "CVPV2" في مياه الصرف في محافظتي خان يونس والوسطى.
 
وأكدت الوزارة أنّ هذا الأمر يشكل تهديداً صحياً لسكان قطاع غزة والدول المجاورة، ويعدّ انتكاسة لبرنامج استئصال شلل الأطفال عالمياً، حيث أنّ المرض كان قد تمّ استئصاله في فلسطين.
 
وحذّرت الصحة في غزّة من أنّ برنامج مكافحة هذا الوباء الذي أطلقته بالشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية وخاصة "اليونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية "لن يكون كافياً ما لم يكن هناك تدخل فوري لإنهاء العدوان".
 
ودعت إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة انعدام المياه الصالحة للشرب ووسائل النظافة الشخصية من منظفات ومطهرات وإصلاح شبكات مياه الصرف الصحي وترحيل أطنان القمامة والنفايات الصلبة.
 
وفي السياق نفسه، حذّر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، في وقتٍ سابق اليوم، من انتشار فيروس جديد يتسبب بشلل الأطفال في المحافظة الوسطى.
 
ولفت إلى أنّ الوضع الصحي في المستشفى خطير بسبب تزايد حالات الأطفال المرضى وتفاقم الأزمة مع انتشار الحشرات في الصيف.
 
من ناحيته، أشار مدير مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، الطبيب حسام أبو صفية، إلى انتشار واسع للأمراض الجلدية في القطاع، ولا سيما بين الأطفال، بسبب جرثومة تُصيب الجلد. 
 
رقم : 1150723
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