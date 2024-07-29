استمرار توافد الوفود للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس بزشكيان

وفي هذا الاطار فقد وصل الى طهران وفد سوريا برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.



ويضم الوفد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل.



وفي وقت سابق وصل كل من رؤساء برلمانات ماليزيا وسريلانكا وجزر القمر ورئيس الوزراء الكوبي ووراء خارجية غامبيا والسودان ومصر، اریتره و تانزانیا ونائب رئيس الوزرءا اللبناني والممثل الخاص لسلطان عمان.



ومن المقرر ان يصل اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية "حماس" الى طهران غدا الثلاثاء للمشاركة في حفل التنصيب .