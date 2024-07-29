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الاثنين 29 تموز 2024 ساعة 18:48
مصر تبدي قلقها من الحرب: نرفض زعزعة استقرار لبنان
ولفت شكري إلى أن هذا التصعيد له تأثيرات محتملة على أمن واستقرار لبنان.
وأكّد وزير الخارجية المصري رفض القاهرة أي تهديدات تستهدف زعزعة استقرار لبنان أو سلامة شعبه.
رقم :
1150728
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مصر تبدي قلقها من الحرب: نرفض زعزعة استقرار لبنان
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