أبرز تطورات طوفان الأقصى 29-7-2024

وفي بيانٍ منفصل، أكدت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت موقع البغدادي التابع للاحتلال بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على الاغتيال الذي نفذه الاحتلال في بلدة شقرا، ودعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة.
وفي سياق الردّ على الاغتيال في بلدة شقرا أيضاً، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمّعاً لجنود الاحتلال في موقع الراهب بالصواريخ الموجّهة.
وأعلنت المقاومة ارتقاء اثنين من مجاهديها، شهيدَين على طريق القدس، وهما الشهيد عباس محمد سلامي "زين العابدين"، من بلدة خربة سلم وسكان بلدة شقرا، جنوبي لبنان، والشهيد عباس فادي حجازي "عباس الحر" من بلدة مجدل سلم، جنوبي لبنان.
وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ فرق الإطفاء تعمل على إطفاء 4 حرائق في تلة "راميم" قرب مفترق "غوما"، نتجت عن سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، مشيرةً إلى أنّ صفارات الإنذار دوّت في عدد كبير من مستوطنات الشمال خشية تسلل طائرة مسيّرة من لبنان.
وأفادت مصادر في جنوب لبنان، بأنّ الاحتلال أطلق قنابل متفجرة باتجاه الجانب اللبناني مقابل قرية الغجر، ما أدى إلى اشتعال حريق، بالإضافة إلى قصف أطراف بلدة كفركلا بالقنابل الفوسفورية.
وكانت المقاومة قد نفذت سلسلة عمليات أمس الأحد، استهدفت فيها تموضعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي ونقاط انتشاره في مستوطنتَي المنارة وشتولا، رداً على غارات الاحتلال على البقاع وجنوب لبنان واستهدافه المنازل المدنية.
وبالتوازي تواصل المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى"، لليوم الـ 297، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، فيما تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال عند محاور القتال كافة، ولا سيما في تل الهوا وخان يونس جنوبيّ القطاع.
وأكّد مصدر أنّ المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال ما زالت على أشدها في أحياء مدينة خان يونس الشرقية، بالتوازي مع احتدام المعارك في الحي السعودي وتل السلطان، بالإضافة إلى بعض المناطق الشرقية كحي السلام والتنور.
كذلك، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي القطاع، في مخيمي يبنا ومخيم الشابورة.
هذا وأعلنت كتائب شهداء الأقصى عن إسقاط طائرتين إسرائيليتين، الأولى من نوع "كواد كابتر"، والثانية من نوع "سكاي لارك"، أثناء تنفيذهما مهمات استخبارية في سماء قاطع شمالي غزّة.
وتمكّن مقاتلو كتائب شهداء الأقصى، أيضاً، من قصف حشودات لآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محور التقدم شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
كما دكّوا جنود العدو وآلياته في محور التقدم شمالي شرقي المدينة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
ونشرت الكتائب مشاهد من دكَّها جنود الاحتلال وآلياته في محور التقدم شمالي شرقي مدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
وقصفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، موقع قيادة وسيطرة العدو في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وعرضت ألوية الناصر مشاهد من هذا الاستهداف.
وأمس، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل رقيب من لواء "غفعاتي"، وذلك بعد نحو أسبوع على إصابته بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في رفح، جنوبي قطاع غزة، وبهذا، يرتفع عدد القتلى في صفوف "جيش" الاحتلال إلى أكثر من 690 جندياً وضابطاً، منذ بداية "طوفان الأقصى" في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم أكثر من 330 قُتلوا منذ بدء المعارك البرية، ووفقاً للأرقام التي أوردها إعلام إسرائيلي.