"ذا تلغراف": بريطانيا قد تعلّق بعض مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"

وقال مصدران إسرائيليان للصحيفة إن "إسرائيل" تستعد لإعلان تعليق صادرات الأسلحة في الأيام المقبلة، مشيرةً إلى أنّ بريطانيا و"إسرائيل" منخرطتان حالياً في "محادثات مكثفة".

وأشارت "ذا تلغراف" إلى أنّ "نطاق القيود المفروضة على الأسلحة لا يزال غير واضح".

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنّ التغيير في السياسة من شأنه أن يمثّل خرقاً كبيراً للعلاقات بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، وذكرت أنّ احتمال تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية قد أثار الغضب والقلق داخل الحكومة الإسرائيلية.

المتحدث باسم الحكومة البريطانية الجديد ة قال للصحيفة: "إن مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي جارية".

وفي وقتٍ سابق اليوم، تحدثت "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن تقديرات بأنّ لندن ستعلن وقف تصديرها العسكري إلى "إسرائيل" خلال أيام.

وقال مصدر في بريطانيا، قبل أيام، أنّ النشطاء في البلاد دشنوا مرحلة جديدة من التحركات للضغط على الحكومة من أجل وقف تسليح "إسرائيل".

الحكومة البريطانية الجديدة، برئاسة كير ستارمر، كانت ققد أعلنت أنها لن تمضي قدماً في الجهود الرامية إلى التشكيك فيما إذا كان لدى المحكمة الجنائية الدولية "السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال" بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت.

وقال "داونينغ ستريت"، مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس الحكومة البريطانية، "إن الحكومة لن تسعى لهذا الأمر، تماشياً مع موقفها الراسخ، مفضلةً ترك الأمر لتقرره المحاكم".