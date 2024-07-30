إيران: ليس لدينا أي هدف أو نشاط للتأثير على الانتخابات الأمريكية

جاء ذلك في رد لممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة، يوم الاثنين، على سؤال حول تصريحات مسؤولي المخابرات الأمريكية بشأن ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تهدف الى الاخلال بالانتخابات الأمريكية والتاثير سلبا على الحملات الانتخابية لدونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024.



وقالت ممثلية جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة في نيويورك: "ليس لإيران هدف أو نشاط للتأثير على الانتخابات الأمريكية. جزء كبير من هذه الاتهامات يأتي في إطار الحرب النفسية لإعطاء زخم كاذب للحملات الانتخابية".



وكانت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، قد اكدت عقب بعض التقارير المزعومة حول دور إيران في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ومغرضة.



وقالت الممثلية يوم الثلاثاء الماضي ردا على التقارير المزعومة حول دور إيران في محاولة اغتيال ترامب: "هذه الاتهامات مغرضة ولا أساس لها من الصحة. من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترامب مجرم يجب أن يحاكم ويعاقب في المحكمة لأنه أمر باغتيال القائد (قاسم) سليماني؛ إيران اختارت المسار القانوني لمحاسبته".

