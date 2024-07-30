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الثلاثاء 30 تموز 2024 ساعة 07:45

غزة وضعها رهيب من حيث الألم والدمار والصدمات وخسائر الأرواح

غزة وضعها رهيب من حيث الألم والدمار والصدمات وخسائر الأرواح
وأضافت: "في كل مرة أذهب فيها إلى غزة، أجد صعوبة في تصور الدمار الذي أراه بأم عيني".

وأشارت كاغ إلى أن الأمراض المعدية بدأت تنتشر بسبب قلة النظافة، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.

وشددت كاغ على أن جميع العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في غزة يواجهون مشكلات مماثلة.

وفي اجابة عن سؤال بشأن حادثة تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي لخزان المياه الرئيس في مدينة رفح بقطاع غزة، قالت إن "متطلبات القانون الإنساني الدولي من أطراف النزاع "واضحة للغاية".

وذكرت كاغ أنه يجب الالتزام بالقانون الدولي، وشددت على أن الوصول الآمن للقطاع أمر ضروري من أجل توفير وتوزيع المياه النظيفة ومواد النظافة.

وفي وقت سابق الاثنين، أقر جيش الإحتلال الصهيوني بتفجير جنوده خزان المياه بتل السلطان في مدينة رفح.

ويأتي تفجير خزان المياه في غزة، في وقت يعاني منه القطاع من أزمة حادة في توفر مياه الشرب.

ولأكثر من مرة قالت مؤسسات وبلديات في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال يتعمد تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية ما يتسبب بأزمة حادة في توفر مياه الشرب للمواطنين، فضلا عن منع إدخال الوقود الذي بدوره يحد من عمل محطات التحلية المتبقية في القطاع.
رقم : 1150814
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