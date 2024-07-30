اعتقال 10 اشخاص من حركة 'القربان' في ميسان

وقال قائد الشرطة اللواء لفتة فاخر المحمداوي في بيان، "تم تفكيك واعتقال (10) أفراد من جماعة حركة القربان السلوكية بما يعرف بالعلاهية احدى الحركات المنحرفة فكرياً وذلك في احدى مناطق المحافظة".



وذكر المحمداوي أن "حالات الانتحار التي شهدتها المحافظة وبعض المحافظات الأخرى مؤخراً بين صفوف الشباب استدعى إلى تشكيل فريق عمل متخصص لغرض البحث والتحري وجمع المعلومات عن الحركات الناشئة وبعد جمع الأدلة ومراقبة تحركات وسلوكيات بعض مثيري الشك والاشتباه تم رصد مجموعة تتخذ من احدى الدور السكنية في احدى مناطق المحافظة ملاذا امناً لها".



وأضاف "تم تشكيل قوة من قسم شرطة حطين بالاشتراك مع جهاز الامن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تطويق المنطقة ومداهمة المنزل واعتقال (10) أفراد من عناصر هذه الحركة كانوا متواجدين داخل المنزل".