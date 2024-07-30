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الثلاثاء 30 تموز 2024 ساعة 10:58

ترامب يهاجم حفل افتتاح أولمبياد باريس!

ترامب يهاجم حفل افتتاح أولمبياد باريس!
وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «أنا منفتح جداً لكنني أعتقد أن ما فعلوه كان مهيناً».

وبدأ العرض الذي أثار الجدل بمشهد لأشخاص بينهم رجال بملابس نسائية يجتمعون حول مائدة، ليعيد إلى الأذهان لوحة العشاء الأخير للمسيح مع تلاميذه. واستنكر مجمع أساقفة فرنسا «مشاهد تنطوي على سخرية واستهزاء بالمسيحية».

ورداً على سؤال حول نوع حفل الافتتاح الذي يود رؤيته في أولمبياد لوس أنجليس في عام 2028، إذا كان رئيساً في ذلك الوقت، قال ترمب: «لن يكون لدينا (عشاء أخير) يُصوَّر كما فعلوا في ذلك اليوم»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
رقم : 1150849
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