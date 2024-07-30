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الثلاثاء 30 تموز 2024 ساعة 11:12

خرازي: مزاعم الصهاينة بشأن حادثة "مجدل الشمس" مثيرة للسخرية

خرازي: مزاعم الصهاينة بشأن حادثة "مجدل الشمس" مثيرة للسخرية
وتابع السيد خرازي قائلا : والآن ايضا يسعى الكيان الصهيوني الى توسيع نطاق الحرب من خلال الادعاء بأن حزب الله هو المسؤول عن الهجوم على الجولان المحتل.

واضاف : إن ادعاء الصهاينة مثير للسخرية، لأن سكان الجولان المحتل هم أنفسهم ضد
الكيان الصهيوني، وقد رفعوا صور بشار الأسد على أبواب المدينة وأسوارها.

وتساءل يمكن أن يقوم حزب الله، باعتباره حليفاً لسوريا، بقصف السكان المخلصين في الجولان السوري واضاف : هذه ليست أكثر من مؤامرة، وعلى الكيان الصهيوني ان يعلم أنه إذا راهن فإنه سيواجه بردود فعل قوية.

وختم خرازي تصريحاته بالقول: الحل الأفضل لنتنياهو هو إنهاء الحرب الوحشية في غزة، لأنه إذا استمرت الحرب وتوسعت فلن يحصل على شيء سوى الدمار والقتل.
 
رقم : 1150854
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