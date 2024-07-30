طواقم طبية تعثر على شهيد من ذوي الإعاقة أعدمه الاحتلال بمنزله

وأفادت مصادر طبية، بأن طواقمها عثرت على جثمان الشهيد إياد النجار وهو من ذوي الإعاقة داخل منزله شرق خان يونس.



ويعاني ذوو الإعاقة من صعوبات كبيرة في التنقل والنزوح جراء أوامر الإخلاء المتكررة التي يعلنها جيش الاحتلال، إذ وضع ما يزيد على 80% من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، في حين يواصل الآلاف الفرار مجددا من مدينة خان يونس.



ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن استشهاد 39090 مواطنا أغلبيتهم من ، وإصابة 90147 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.