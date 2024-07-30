الرئيس بزشكيان يستقبل نظيره الطاجيكي

وفي هذا القاء قال الرئيس بزشكيان انه يجب أن نحاول تقليص الحدود السياسية والتأكيد على التعاون والعلاقات واضاف: إن اللقاء والتفاعل معكم أمر مختلف بالنسبة لنا، والتحدث بلغة مشتركة أمر جميل وجميل للغاية، وعلينا أن نستفيد من هذه المنصة والإمكانات المختلفة الموجودة لضمان المصالح المتبادلة.



من جانبه قال الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن في هذا اللقاء، ان إيران حققت تقدماً ملحوظاً رغم العقوبات الواسعة النطاق.



يشار الى انه ستقام اليوم عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان،الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الايرانية، بحضور مسؤولين وطنيين وعسكريين ومسؤولين اجانب ووفود من 80 دولة في القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي.