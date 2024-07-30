رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الوزراء الارميني

وفي هذا اللقاء قال الرئيس بزشكيان إننا ننظر إلى طرق المواصلات بما في ذلك ممر الشمال -جنوب، كفرصة للتنمية والتقدم لجميع دول المنطقة، وبالتالي فإن استكمال مشاريع هذا القطاع سيكون أحد أولويات العمل في الحكومة الجديدة.



من جانبه قال باشينيان إن اتفاقيات التعاون العديدة بين إيران وأرمينيا، خاصة في مجالات النقل والترانزيت والمحطات الحدودية والطاقة، كانت دليلاً على العلاقات الجيدة جدًا بين البلدين خلال رئاسة الرئيس الراحل السيد إبراهيم رئيسي، ونحن مهتمون بأن يستمر هذا التعاون بقوة.



يشار الى انه ستقام اليوم عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان،الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الايرانية، بحضور مسؤولين وطنيين وعسكريين ومسؤولين اجانب ووفود من 80 دولة في القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي.

